Koeman waarschuwt: ‘Hij heeft nog een week, het is tijd om te kiezen’

Ross Barkley is sinds zijn debuut voor Everton in 2010 uitgegroeid tot een belangrijke speler voor the Toffees en de middenvelder vervult ook een sleutelrol in het team dat Ronald Koeman dit seizoen naar een zesde plaats in de Premier League lijkt te leiden. Barkley beschikt echter over een volgend jaar aflopend contract en zijn club lijkt langzaam het geduld te verliezen met de middenvelder, die met onder meer Tottenham Hotspur in verband wordt gebracht.

“Hij heeft nog een week, het is tijd voor hem om een beslissing te nemen. Het bestuur heeft hard gewerkt om Ross voor een lange periode vast te leggen, maar het is aan hem. We gaan niet wachten tot augustus: volgend weekend moeten we een antwoord hebben”, waarschuwde Koeman tijdens een perspraatje. “Voordat we op vakantie gaan moeten we het weten. Of hij accepteert het contract, of we gaan hem verkopen.”

“Als je zoveel tijd nodig hebt, twijfel je. Ik wil graag werken met spelers die willen blijven”, ging Koeman verder. Everton, dat in verband wordt gebracht met Davy Klaassen, gaat hoe dan ook op zoek naar offensieve versterkingen: “Het maakt niet uit of Ross ‘ja’ of ‘nee’ zegt, we zullen scouten voor die positie. Ik heb al eerder gezegd dat we ons aanvallend moeten verbeteren, dat is op dit moment het belangrijkste. Om een sterker team te worden, moeten we meer doelpunten maken.”