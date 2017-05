Bosz: ‘Mijn gevoel zegt dat we het in de verlenging niet gered hadden’

Ajax bleef donderdagavond door een 3-1 nederlaag tegen Olympique Lyon ternauwernood op de been. De Amsterdammers mogen zich nu, tot grote tevredenheid van Peter Bosz, op gaan maken voor de finale van de Europa League. De trainer is zich er echter ook van bewust dat het in de slotfase heel anders had kunnen lopen in het Parc Olympique Lyonnais.