‘Vergis je niet, een speler als Kuyt wordt superbelangrijk’

Feyenoord liet afgelopen weekend tegen Excelsior een mogelijkheid liggen om kampioen te worden en heeft aankomende zondag nog één kans om de titel te pakken. De Rotterdammers zijn bij winst op Heracles Almelo in eigen huis verzekerd van de eerste landstitel in achttien jaar en de aanhang van de club hoopt op een groot feest. Dean Gorré, die in het verleden zelf voor Feyenoord speelde, waarschuwt zijn oude club echter.

“Een speler als Dirk Kuyt wordt zondag superbelangrijk. Vergis je niet, een kampioenswedstrijd kan mentaal een heel zware wedstrijd zijn. Dan moet je bikkelen. Hij heeft veel ervaring en brengt rust in het elftal”, vertelt Gorré aan De Telegraaf. De voormalige middenvelder zat zelf in een elftal met John de Wolf en Henk Fraser en vergelijkt Kuyt met die routiniers.

Volgens Gorré was het Feyenoord waar hij deel uit van maakte een ‘vechtploeg’ en moet de huidige selectie van Giovanni van Bronckhorst zondag ook met die instelling het veld op stappen: “Ze kunnen zich niks meer permitteren. Met 3-0 verliezen van Excelsior is niet niks, maar dat gebeurt geen twee keer achter elkaar. En ze hebben het nog helemaal in eigen hand. Net als wij toen.”