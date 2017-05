Lyon wil winkelen bij Ajax: ‘Hij kan ook naast Lacazette spelen’

Olympique Lyon vloog donderdagavond ondanks een 3-1 thuisoverwinning op Ajax uit de Europa League en dat was een hard gelag voor les Gones. Voor de Fransen zit het seizoen er nu, met een waarschijnlijke vierde plaats in de Ligue 1, er zo goed als op en voorzitter Jean-Michel Aulas blikt alvast vooruit. De preses ziet Alexandere Lacazette zo goed als zeker vertrekken en is druk bezig met de opvolging van zijn ster.

“Het zou een professionele vergissing zijn om er niet over na te denken. Stel dat hij vertrekt... We hoeven ook niet ver te zoeken voor een offensieve versterking, Ajax heeft drie geweldige aanvallers. Dit zijn spelers die ons interesseren of die geïnteresseerd zijn in ons”, doelde hij tegenover beIN SPORTS op Amin Younes, Betrand Traoré en Kasper Dolberg. Vooral die laatste kan rekenen op de goedkeuring van Aulas: “En hij zou ook naast kunnen Lacazette spelen. Dolberg is een interessante speler.”

Bruno Génésio staat ook volgend seizoen weer voor de groep, zo liet de voorzitter doorschemeren. De trainer was na afloop van de wedstrijd teleurgesteld over de uitkomst: “De eerste veertig minuten waren we volledig de draad kwijt. Het is heel frustererend, maar ik kan mijn spelers niks verwijten. Dit is misschien wel een goede samenvatting van ons seizoen. We scoren drie keer, maar het blijkt niet genoeg. Het scheelde zo ontzettend weinig. We hebben kunnen zien dat we aanvallend veel potentie hebben.”

Kasper Dolberg doet het ook in Lyon! ?? Geplaatst door voetbalzone op donderdag 11 mei 2017