Tete lovend over ploeggenoot: ‘Niet normaal, wat een beest is dat zeg’

Davinson Sánchez is in zijn eerste seizoen bij Ajax uitgegroeid tot een defensieve steunpilaar en de Colombiaan was donderdagavond in de kraker tegen Olympique Lyon ook weer belangrijk. Kenny Tete, die in de tweede helft in het veld kwam voor Joël Veltman, is blij dat de Amsterdammers Sánchez in de selectie hebben zitten.

“Niet normaal, wat een beest is dat zeg. Het is heerlijk om hem naast je te hebben”, reageerde hij na de wedstrijd tegenover De Telegraaf. “We gaan naar Stockholm. Ik ben blij dat ik mocht spelen. Eerst teleurstelling, maar ik ben blij dat ik alsnog kon spelen. Ik hoop dat ik nog zoveel kan spelen. Iedereen weet wat ze aan me hebben.”

Kasper Dolberg maakte het belangrijke uitdoelpunt in de met 3-1 verloren wedstrijd: “Ik kreeg de bal, mijn aanname was te lang, de keeper kwam snel uit, ik verwachtte dat niet omdat het niet zijn beste positie was, maar ik kwam bij de bal en de enige optie was om te chippen. Toen de scheidsrechter floot op het laatst, dat was zo geweldig...”, vertelde hij bij Ajax TV.