‘Vierde official zei tegen Bosz: ‘Kijk uit, hij zit tegen rood aan’’

Joël Veltman werd in de wedstrijd tegen Schalke 04 met twee gele kaarten van het veld gestuurd en donderdagavond tegen Olympique Lyon scheelde het weinig of de rechtsback kon weer vroegtijdig inrukken. Veltman kwam goed weg bij een overtreding op Mathieu Valbuena en werd vlak daarna gewisseld voor Kenny Tete. Dat bleek geen moment te vroeg.

“Ik dacht bij mezelf: ‘Kijk uit wat je doet’. De vierde official zei ook tegen Bosz: ‘Kijk uit, hij zit tegen rood aan’", liet Veltman na de wedstrijd weten aan Voetbal International. "Of ik de wissel begreep? In het begin niet. Ik ben oud en wijs genoeg om het te kunnen handelen. Dat zou je na Schalke-uit niet zeggen, maar ik snap het wel. Kenny heeft het voortreffelijk gedaan.”

Veltman zag ook dat Ajax de wedstrijd vlak voor rust helemaal uit handen gaf. De Amsterdammers probeerden zich na de onderbreking te herstellen, maar moesten in de slotfase met tien man wegens een rode kaart voor Nick Viergever alsnog een derde Franse treffer incasseren. Nu wacht echter de finale tegen Manchester United, dat met Daley Blind een oude bekende in de gelederen heeft: “We spraken Daley net al even. Die heeft er ook zin in. We hebben een groepsappje waar Daley ook in zit. Het was bij zijn wedstrijd ook even billenknijpen, maar ook hij gaat naar Stockholm.”