‘Misschien ben ik op een dag wel de grote man van Ajax’

Ajax plaatste zich donderdagavond op het nippertje voor de finale van de Europa League en Justin Kluivert deed als invaller de laatste tien minuten mee. De jonge vleugelaanvaller was na afloop van de wedstrijd euforisch en droomt ervan om in de eindstrijd zijn vader Patrick Kluivert achterna te gaan. Die maakte in 1995 de winnende treffer toen Ajax zijn laatste Europese prijs won.

“Ik ga er over dromen. Het kan nog gebeuren. Wie weet gebeurt het. Laten we het hopen. We staan er. Dat is geweldig. Je zit op de bank en hoopt dat je in mag vallen”, reageerde hij na de wedstrijd bij AT5. “Tot nu toe is dat bijna iedere keer gebeurd. Daar dank je de trainers voor. Ik moet mezelf laten zien en vind het geweldig dat ik dit met mijn achttien jaar mee mag maken.”

Kluivert moest in de slotfase alle zeilen bijzetten en werd door zijn leeftijdsgenoot Matthijs de Ligt naar de linksbackpositie gedirigeerd: “Hier leer ik ook weer van. Misschien ben ik op een dag wel de grote man van Ajax. Dan kan ik dat weer doorgeven aan de jonge jongens.”