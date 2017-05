VIDEO - United heeft aan goal Fellaini genoeg voor ontmoeting met Ajax

Manchester United won vorige week met 0-1 op bezoek bij Celta de Vigo en leek na een doelpunt van Marouane Fellaini op Old Trafford donderdagavond op rozen te zitten. In de slotfase ging het echter bijna toch nog mis voor the Red Devils, die maar net overeind wisten te blijven.