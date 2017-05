Viergever: ‘Balen, maar die tweede gele kaart moest ik wel pakken’

Ajax plaatste zich donderdagavond voor de finale van de Europa League en zal het in die wedstrijd zonder Nick Viergever moeten stellen. De verdediger ging er in de slotfase van het duel met Olympique Lyon met zijn tweede gele kaart af en is zodoende geschorst voor de eindstrijd in Stockholm.

Voor Viergever is dat een hard gelag: “De eerste kaart was dom van mij. De tweede moest ik wel pakken. Het is balen, maar het was terecht. Gelukkig hebben we de finale nog gehaald. Dat je er dan niet bij bent is persoonlijk enorm balen”, reageerde hij bij RTL7. Viergever was niet de enige verdediger van Ajax die in het Parc Olympique Lyonnais een hoofdrol opeiste. Matthijs de Ligt veroorzaakte de penalty waardoor les Gones op gelijke hoogte kwamen.

“Als de scheidsrechter denkt dat het een penalty is, kan hij hem geven. Het is slim van de spits of dom van mij. Gelukkig had het geen groot effect, maar ik moet er wel van leren. Je ziet dat het een gelouterde spits is, maar uiteindelijk gaan we door. Dit was de mooiste wedstrijd uit mijn prille carrière”, reageerde hij na afloop.