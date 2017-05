Bosz: ‘Blij met United, we gaan kijken of we echt historie kunnen schrijven’

Peter Bosz leidde Ajax donderdagavond naar de eerste Europese finale sinds 1996. De oefenmeester zag zijn elftal weliswaar met 3-1 verliezen bij Olympique Lyon, maar Ajax mag zich vanwege de 4-1 zege uit de heenwedstrijd op 24 mei toch melden in Stockholm voor de finale van de Europa League tegen Manchester United.

"Over twee wedstrijden gaan wij terecht door", was het oordeel van Bosz na afloop van het treffen in gesprek met RTL 7. "Dit is een supergevoel. Ik ben blij dat het Manchester United is geworden. Dat is een geweldig affiche. We gaan kijken of we echt historie kunnen schrijven, want als je in de finale staat, telt het pas echt als je hem wint."

Door twee doelpunten van Alexandre Lacazette in de slotfase van de eerste helft ging Ajax rusten met een 2-1 achterstand. "Daardoor werd het een andere tweede helft", vervolgt de trainer. "Er moest in de rust wel wat gezegd worden. Ik heb gezegd dat we niet paniekerig moesten worden, want we hadden daarvoor controle uit balbezit en zij moesten nog twee scoren en dan hadden ze nog steeds maar een verlenging. De jongens gingen geweldig met de spanning om."