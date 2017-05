Schöne: ‘Dit had niemand bedacht en wij doen het met deze jonge groep’

Ajax ging donderdagavond met 3-1 onderuit op bezoek bij Olympique Lyon, maar hield door een 4-1 thuisoverwinning een week eerder net genoeg over om naar de finale van de Europa League te gaan. Lasse Schöne deed het eerste uur mee en zag daarna vanaf de bank met samengeknepen billen hoe zijn ploeg overeind bleef.

“Ongelooflijk. Het was fantastisch man, we gaan naar de finale. Ik denk dat wij de eerst veertig minuten heel goed spelen”, reageerde hij na de wedstrijd bij RTL7. “We krijgen kansen en moeten er eigenlijk nog een paar maken. Maar dan geef je het kort voor rust helemaal weg en dan weet je dat het moeilijk gaat worden. In de tweede helft was het niet meer echt voetballen.”

Schöne zat in de slotfase echt te wachten op het fluitsignaal en was na afloop vooral trots: “We hebben een fantastisch team. Dit had niemand in Nederland bedacht de laatste tien jaar. Maar wij doen het met deze jonge groep.”