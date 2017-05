Klaassen: ‘Ik ben heel trots, we zijn een vechtmachine geworden’

Ajax wist zich donderdagavond te plaatsen voor de finale van de Europa League. Het elftal van Peter Bosz verloor weliswaar met 3-1 van Olympique Lyon, maar dat was een toereikend resultaat na de 4-1 overwinning van vorige week in eigen huis. Aanvoerder Davy Klaassen toonde zich na afloop verguld.

"Ik ben heel trots op dit moment", was zijn eerste reactie tegen RTL 7. "We laten weer twee gezichten zien, maar we zijn wel een soort vechtmachine geworden. Hoe het kan dat wij het onszelf zo moeilijk maken? Het is moeilijk te zeggen waar het aan ligt, maar we slepen het er wel uit."

Ajax kende een droomstart in Lyon dankzij een vroeg doelpunt van Kasper Dolberg. De thuisploeg scoorde echter nog in de eerste helft tweemaal tegen via Alexandre Lacazette. "In de tweede helft was het gewoon overleven en werd het wel spannend", aldus Klaassen. "Je doet er alles aan om die goal tegen te houden. Zij gingen alles of niets spelen, dat is logisch. Dan moet je stand houden. Er waren nog wel wat hachelijke momenten."

Ajax incasseerde tien minuten voor tijd door toedoen van Rachid Ghezzal een derde treffer en kwam in de slotfase zelfs met tien man te staan, nadat Nick Viergever zijn tweede gele kaart van de avond ontving. De Amsterdammers hielden uiteindelijk echter stand en mogen zich nu gaan opmaken voor de eindstrijd in Stockholm tegen Manchester United.