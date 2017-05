Ajax met de hakken over de sloot naar Europa League-finale

Ajax heeft zich donderdagavond ondanks een nederlaag tegen Olympique Lyon voor de finale van de Europa League geplaatst. De Amsterdammers gingen in het Parc Olympique Lyonnais met 3-1 onderuit, maar de 4-1 thuisoverwinning van vorige week was genoeg om een ticket naar Stockholm te garanderen. In een bloedstollende slotfase, die Ajax vanwege een tweede gele kaart voor Nick Viergever met tien man speelde, bleef de ploeg van Peter Bosz net overeind. Manchester United is op woensdag 24 mei de tegenstander in de Friends Arena.

Alexandre Lacazette waarschuwde Ajax vlak na het openingssignaal al met een kopbal en André Onana moest ook voorzichtig in actie komen bij een vrije trap van Mathieu Valbuena. De bezoekers namen de wedstrijd daarna echter meer in handen en Amin Younes liet na een briljante bal van Hakim Ziyech na om Ajax op voorsprong te zetten. Ziyech zelf stuitte daarna op Anthony Lopes, voordat Kasper Dolberg wel ijzig koel bleef. De Deen mocht alleen door en verschalkte de doelman van de Fransen met een beheerst wippertje.

Ajax kwam in het vervolg van de eerste helft verder nauwelijks in de problemen totdat het vlak voor rust helemaal misging. Matthijs de Ligt kreeg een penalty tegen na een duel met Lacazette en de sterspeler van les Gones schoot die buitenkans koeltjes binnen. Een teleurgesteld Ajax ging vervolgens nog een keer in de fout: Viergever raakte de bal compleet verkeerd, waarna Nabil Fekir de helemaal vrijstaande Lacazette vond voor de 2-1.

Alexandre Lacazette maakte twee Franse treffers.

Lyon kwam met hernieuwde moed de kleedkamer uit en probeerde Ajax meteen met de rug tegen de muur te zetten. De thuisploeg kwam een aantal keer gevaarlijk voor het doel van Onana en de Kameroener moch van geluk spreken dat Mouctar Diakhaby niets deed met een goede mogelijkheid. Hij schoot helemaal vrijstaand recht op de doelman. Met Kenny Tete in het veld voor Joël Veltman, die met een gele kaart op zak gevaarlijk dicht in de buurt van rood kwam, kwam Ajax met nog zo’n 25 minuten te gaan goed weg. Fekir kreeg de bal met een gelukje mee, maar schoot over.

Onana redde Ajax met een kwartier te gaan opnieuw toen de net in het veld gekomen Maciej Rybus vrij mocht uithalen. De Kameroener was er echter snel bij en maakte zijn doel goed klein. Invaller Donny van de Beek kon vervolgens alle Amsterdamse zorgen wegnemen, maar hij zag zijn goede uithaal uiteenspatten op de lat. In de laatste tien minuten leek het alsnog helemaal mis te gaan voor Ajax: Rachid Ghezzal schoot via Viergever de 3-1 binnen en de verdediger moest even daarna met zijn tweede geel inrukken. De bezoekers bleven ondanks een Frans slotoffensief echter overeind.