Ajax wil Europese top bestormen: ‘Maar op een andere manier’

Het is Ajax er alles aan gelegen om de huidige spelersgroep bij elkaar te houden, zo stelt Edwin van der Sar. De algemeen directeur van de Amsterdammers is zich ervan bewust dat Ajax in financieel opzicht niet kan wedijveren met de Europese top, maar gelooft desalniettemin dat de club sportief kan aanhaken.

"Het doel is om Ajax financieel stabieler te maken en het gat naar de Europese top te verkleinen", zegt Van der Sar in een interview met de Daily Mail. "We hebben geen budget van 600 of 700 miljoen euro zoals de grotere club in Europa, maar we willen het bij Ajax op een andere manier doen. We focussen ons op kwaliteit en willen de beste spelers behouden, al is dat moeilijk omdat de Nederlandse competitie niet tot de vijf beste competities in Europa behoort."

Volgens de recordinternational van het Nederlands elftal moet Ajax zijn roots niet verloochenen. "De club heeft er altijd om bekend gestaan dat het jeugdspelers de kans geeft zich te ontwikkelen. De reden dat we dit seizoen zo sterk zijn, is omdat we een ploeg hebben met jeugdspelers, gecombineerd met één of twee aankopen", vervolgt Van der Sar. De beleidsmaker is te spreken over de prestaties van Ajax dit seizoen in de Europa League, maar hoopt op meer. "Het doel is om volgend jaar de knock-out fase van de Champions League te halen en de Nederlandse landstitel te winnen."