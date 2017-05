Feyenoord krijgt groen licht voor bouw nieuwe Kuip

Feyenoord lijkt binnen vijf jaar van onderkomen te gaan veranderen. De gemeente Rotterdam heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuw stadion en zal in totaal 135 miljoen euro beschikbaar stellen voor de bouw ervan. Dat maakt de club donderdagavond bekend via de officiële kanalen.

Het nieuwe stadion zal gaan fungeren als opvolger van De Kuip en zal plaats bieden voor zo'n 63.000 toeschouwers. De huidige Kuip zat qua exploitatie aan zijn plafond, waardoor een nieuw onderkomen in financieel opzicht een must was geworden voor de havenclub. De nieuwe thuishaven van Feyenoord maakt onderdeel uit van het project Feyenoord City en zal aan de Nieuwe Maas gevestigd worden, omgeven met onder andere een nieuw leven voor de huidige Kuip, woningbouw, een mega-bioscoopcomplex, hotels en horeca.

Tijdens de gemeenteraadsstemming stemden GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren tegen het plan, maar door de steun van Leefbaar Rotterdam (minus raadslid Dries Mosch), CDA, D66 (minus raadslid Jos Verveen), ChristenUnie-SGP, PvdA, VVD en NIDA kwam het voorstel er uiteindelijk toch doorheen. De start van de bouw van het nieuwe stadion staat gepland voor 2019.