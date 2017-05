Contractverlenging bij Ajax bijna rond: ‘Voor 99 procent zeker’

Marc Overmars heeft voor het cruciale Europa League-duel met Olympique Lyon bevestigd dat Ajax bijna akkoord is met André Onana over een nieuw contract. De directeur spelerszaken van de Amsterdammers gaat er vanuit dat de Kameroener zijn tot 2018 doorlopende contract spoedig gaat verlengen.

“Het is voor 99 procent zeker dat hij een nieuw contract tekent”, laat de bestuurder weten in gesprek met RTL7. De contractverlenging van Onana was geen zekerheid, aangezien het kamp van de doelman in een eerder stadium liet weten niet onder de indruk te zijn van een eerste aanbieding van Ajax. De sluitpost werd vervolgens in verband gebracht met een vertrek en clubs als Bayern München en Olympique Marseille zouden geïnteresseerd zijn.

Terwijl Overmars goed nieuws had over Onana, lijkt het erop dat Kenny Tete wel aan zijn laatste weken in Amsterdam bezig is. De rechtsback maakte in de heenwedstrijd tegen Olympique Lyon een uitstekende indruk, maar moet het doorgaans doen met een plek op de bank: “Ik heb het idee dat hij liever ergens anders heen wil. Dat kan ik ook begrijpen, want hij wil liever niet op de bank zetten. We hebben heel veel goede voetballers en we kunnen er maar elf opstellen.”