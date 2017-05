Complimenten voor Wenger: ‘Hij heeft de situatie weten om te draaien’

Arsenal onderging in de maanden februari en maart een vrije val die zijn weerga niet kende, maar de laatste weken zijn the Gunners aan de beterende hand. In de Premier League werden vier van de laatste vijf duels gewonnen, terwijl de ploeg van Arsène Wenger zich tussendoor ook nog wist te plaatsen voor de finale van de FA Cup. De Franse manager van Arsenal kan dan ook rekenen op de complimenten van Martin Keown.

"Arsène Wenger heeft goed gereageerd op de vreselijke vorm waarin ze verkeerden. Hij heeft de situatie weten om te draaien", zegt de oud-verdediger van Arsenal in gesprek met TalkSPORT. "Wenger slaagt er ieder jaar weer in om de boel op de rails te krijgen en zijn selectie weer in balans te krijgen. Het ontbrak Arsenal dit seizoen echter simpelweg aan kwaliteit."

De formatie van Wenger won woensdagavond met 0-2 van Southampton en heeft daardoor nog altijd uitzicht op een top vier klassering. "Het was een belangrijke zege, maar ik zie ze het niet halen", werpt Keown tegen. Arsenal staat met nog wedstrijden tegen Stoke City (uit), Sunderland en Everton (beide thuis) op het programma vijfde in de Engelse competitie en heeft momenteel een achterstand van drie punten op nummer vier Manchester City. The Citizens besluiten het seizoen met duels met Leicester City, West Bromwich Albion (beide thuis) en Watford (uit).