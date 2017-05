Stam: ‘Dat weet ik nog niet, ik wil er ook niet over nadenken’

Jaap Stam maakt een uitstekend debuutseizoen door bij Reading en heeft met een plekje in de halve finale van de play-offs zelfs nog zicht op promotie naar de Premier League. Fulham is het eerste obstakel op het pad van the Royals, waarna er eventueel een beslissende finale op Wembley volgt. Stam ligt nog een jaar vast bij Reading, maar durft niet te beloven dat hij volgend seizoen ook nog voor de groep staat als promotie niet doorgaat.

“Dat weet ik nog niet en daar wil ik eerlijk gezegd ook nog niet over nadenken. Het is nu ook helemaal niet aan de orde. Ik heb hier nog altijd een contract en er speelt op dit moment niets”, vertelt de Nederlandse trainer, die al in verband werd gebracht met een overstap naar de Premier League, tijdens een perspraatje. “Ik heb het naar mijn zin bij Reading en we werken ergens naar toe. Het zou mooi zijn als we dat meteen dit seizoen kunnen doen. Maar als dat niet lukt, dan misschien volgend jaar. Het ligt vervolgens aan de eigenaren wat we kunnen doen.”

Stam weet dat Reading een lager budget heeft dan de meeste concurrenten: “Het is belangrijk om te zien wat er gaat gebeuren, of we promoveren of niet. Als dat niet lukt, is het de vraag of je als club kunt investeren. Dit seizoen hebben we het heel goed gedaan en de angst bestaat dat de supporters volgend jaar hetzelfde verwachten. Met Sunderland en Middlesbrough die zijn gedegradeerd, en Aston Villa en Norwich City die in de Championship blijven, is een groot deel van de top tien voor volgend seizoen al bekend. Zij zullen allemaal investeren om terug te keren naar de Premier League.”