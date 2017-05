Vleugelspits verlaat Heerenveen: ‘Heb me nooit gewaardeerd gevoeld’

Donderdag werd bekend dat de wegen van Luciano Slagveer en sc Heerenveen aan het einde van dit seizoen scheiden. De 23-jarige vleugelaanvaller was in het bezit van een aflopend contract en heeft besloten zijn toekomst in België te vervolgen bij Sporting Lokeren. Slagveer kijkt met een dubbel gevoel terug op zijn periode in Friesland.

De rechtsbuiten belandde op jonge leeftijd in Heerenveen en kwam in vijf seizoenen uiteindelijk tot 134 officiële wedstrijden en 25 doelpunten. "Ik heb er mijn debuut gemaakt in het betaalde voetbal, veel vrienden gemaakt, onder tal van trainers gewerkt en ben toegezongen. Maar ik heb ook de keerzijde gezien", geeft Slagveer aan in gesprek met Voetbal International. "Ik ben ook door een heel stadion uitgefloten en ben lang niet altijd basisspeler geweest. Dat voelt zuur."

Slagveer onderhield naar eigen zeggen een haat-liefdeverhouding met de toeschouwers in het Abe Lenstra Stadion. "Maar die haat-liefde-verhouding had ik trouwens niet alleen met fans. Dat was ook zo met trainers", benadrukt de enkelvoudig jeugdinternational. "Er zijn beloftes aan mij niet nagekomen. Uiteindelijk is Dwight Lodeweges de enige trainer geweest die mij écht het vertrouwen gegeven heeft."

"Ik heb me in Heerenveen nooit echt gewaardeerd gevoeld en wil daarom een nieuwe start maken”, vervolgt Slagveer. "Marten de Roon werd in Heerenveen ook niet volledig gewaardeerd. Hij ging naar Italië en daar zagen ze wel wat hij kon. Hopelijk gaan de mensen in België ook zien wat mijn echte kwaliteiten zijn.”