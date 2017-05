‘Dit Ajax kan de finale van de Champions League bereiken’

Ajax kan zich donderdagavond voor het eerst sinds 1996 plaatsen voor een Europese finale. De Amsterdammers verdedigen in de halve finale van de Europa League een 4-1 voorsprong uit de heenwedstrijd tegen Olympique Lyon. Aad de Mos is bijzonder onder de indruk van de verrichtingen van Ajax in Europa.

"Ze hoeven voor niemand bang te zijn. Ze brengen in thuiswedstrijden grote ploegen als Schalke en Lyon in de problemen", stelt de trainer in ruste in gesprek met Het Nieuwsblad. "Heel Europa richt zijn blik op Ajax. Logisch ook." Het elftal van Peter Bosz won dit seizoen in de Europa League al zijn zeven duels op eigen veld.

Volgens De Mos beschikt de huidige selectie van Ajax over een groot potentieel. "Op de gehuurde Bertrand Traoré na kan dat hele elftal met fikse winst worden verkocht. Maar als ze deze ploeg kunnen samenhouden, dan kunnen ze zomaar weer de finale van de Champions League bereiken, zoals half jaren negentig", meent hij.

De Mos heeft ook lovende woorden over voor Bosz, die sinds afgelopen zomer de honneurs waarneemt in Amsterdam. "Dit is het Ajax zoals Johan Cruijff het wilde met zien. De trainer maakt het verschil. Hij is het geheim achter het succes. Hij heeft het hoge pressingvoetbal uit de gouden jaren zeventig teruggebracht, volgens het DNA van Ajax. Er is geen ploeg in Europa die zo hoog druk zet als Ajax."