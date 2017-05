Supporters Ajax en Olympique Lyon slaags met elkaar; elf arrestaties

In aanloop naar het Europa League-duel tussen Ajax en Olympique Lyon van donderdagavond zijn de gemoederen hoog opgelopen tussen supporters van beide teams. Le Progrès meldt dat een honderdtal fans daags voor het treffen slaags is geraakt met elkaar in het centrum van Lyon. Daarbij zouden elf mensen door de politie zijn gearresteerd.

De vechtpartij vond plaats in de wijk Gerland, op kleine afstand van het Parc Olympique Lyonnais, en zou door de politie hardhandig in de kiem zijn gesmoord. Uiteindelijk zijn er tien Fransen en één Nederlander opgepakt. Zeven van hen zouden inmiddels weer op vrije voeten zijn.

Ajax verdedigt donderdag een 4-1 voorsprong in de halve finale van de Europa League. Abdelhak Nouri, Frenkie de Jong en Norbert Alblas waren wel met de selectie van Peter Bosz meegereisd naar Frankrijk, maar zij zijn op het laatste moment uiteindelijk buiten de wedstrijdselectie gevallen.