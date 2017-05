‘Zlatan vroeg hoe het in vredesnaam mogelijk is om zo slecht te trainen’

Emil Forsberg maakte Zlatan Ibrahimovic mee bij het Zweedse nationale elftal en de buitenspeler van RB Leipzig leerde veel van de routinier, die hij een ‘rolmodel’ noemt. Toch was het niet altijd koek en ei tussen de twee: als Ibrahimovic vond dat iemand niet alles gaf, liet hij dat in niet mis te verstande bewoordingen blijken.

“Zlatan kan echt enorm irritant zijn. Als je slecht getraind hebt, blijft hij naar je toekomen en blijft hij maar vragen waarom je zo slecht getraind hebt, hoe het in vredesnaam mogelijk is om zo slecht te trainen en waarom je niet gefocust was”, vertelt Forsberg in gesprek met Spox.

“Hij speelt dan geen rol, dat is gewoon hoe hij is. Hij is echt de koning van Zweden, dat is geen overdrijving. Niemand komt ook maar in de buurt van Zlatan”, gaat hij verder. Ibrahimovic raakte onlangs zwaar geblesseerd aan zijn knie en werkt sindsdien aan zijn herstel. Het is nog niet duidelijk of hij ook volgend seizoen voor Manchester United uitkomt.