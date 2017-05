PSV ziet OGC Nice profiteren van eventuele EL-winst Ajax

PSV zal aankomend seizoen niet profiteren van een eventuele Europa League-winst van Ajax. Het Eindhovens Dagblad heeft namelijk van de UEFA bevestigd gekregen dat het ticket voor de voorrondes van de Champions League, waar de Amsterdammers recht op zouden hebben als nummer twee van de Eredivisie, in het geval van winst in het bekertoernooi zeer waarschijnlijk naar OGC Nice gaat.

Even werd gedacht dat dit toegangsbewijs tot de voorrondes van het miljardenbal op landniveau zou doorschuiven. De UEFA heeft nu echter laten weten dat dit niet zo is: in het geval van een Amsterdamse Europa League-winst, gaat Ajax rechtstreeks de Champions League in en schuift de nummer drie van Frankrijk een plek op in de plaatsingslijsten. Nice, dat met nog twee wedstrijden te gaan zeker is van in ieder geval de derde plaats en Paris Saint-Germain op doelsaldo niet bij lijkt te gaan halen, hoeft in dat geval geen voorrondes te spelen en stroomt in bij de play-offs.

Voor PSV rest als nummer drie van de Eredivsie dus deelname aan de Europa League. Ajax weet donderdagavond of het kans blijft maken op de Europa League-finale in Stockholm. De ploeg van Peter Bosz verdedigt tegen Olympique Lyon een 4-1 thuisoverwinning.