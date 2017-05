‘Chelsea is niet mijn prioriteit, frustrerend om steeds te worden verhuurd’

Kenneth Omeruo tekende in 2012 bij Chelsea en werd vervolgens meteen verhuurd aan ADO Den Haag, waar hij al snel uitgroeide tot een basisspeler. Latere verhuurperiodes bij Middlesbrough en Kasimpasa volgden en de Nigeriaan is in het huidige seizoen uitgeleend aan Alanyaspor. Hij speelde nog geen wedstrijd voor the Blues en weet niet of het daar nog van gaat komen.

“Het zou kunnen dat ik nog de kans krijg om voor Chelsea te spelen, maar het is niet meer mijn directe prioriteit. Je hebt geen idee hoe frustrerend het is om steeds te worden verhuurd”, legt hij uit aan de BBC. “Vorig seizoen kreeg ik de kans om naar een van de grootste clubs van Turkije te gaan (Besiktas, red.), maar die deal ging twee dagen voor het einde van de transferperiode niet door.”

“Dit seizoen had ik geluk dat ik nog ergens een plekje vond om te spelen, Alanyaspor wilde me wel hebben. Mijn prioriteit ligt nu bij het spelen in de top, om een club te vinden waar ik regelmatig kan spelen”, gaat hij verder. “Volgend seizoen wordt interessant, aangezien ik in een van de grote competities wil spelen. We zullen zien wat er gebeurt.” Omeruo heeft in Londen nog een contract tot 2019 en is een van de 24 spelers die Chelsea momenteel heeft verhuurd.