AZ-bankzitter kiest eieren voor zijn geld: ‘Gaat heil elders zoeken’

AZ presenteerde donderdag met Marco Bizot de opvolger van Tim Krul en de club heeft zijn eerste keus onder de lat voor volgend seizoen dus binnen. Dat betekent dat Sergio Rochet weer op de bank zou belanden en de doelman ziet daar voor nog een seizoen geen heil in. De Uruguayaan gaat in de zomer dan ook op zoek naar een nieuwe werkgever.

“Sergio Rochet heeft aangegeven dat hij niet als tweede keeper bij AZ zal blijven. Hij gaat zijn heil ergens anders zoeken”, laat directeur voetbalzaken Max Huiberts weten in gesprek met FOX Sports. “We hadden een eerste keeper nodig en zijn zo uitgekomen bij Marco Bizot.”

Voor Rochet komt er zo na drie seizoenen een einde aan zijn periode in Alkmaar. AZ nam de doelman, die in totaal vijftig Eredivisie-wedstrijden keepte, in 2014 over van Danubio, de club waar hij ook zijn opleiding genoot.