AZ presenteert opvolger Krul: ‘Blij verrast dat AZ bij mij is uitgekomen’

Marco Bizot is de nieuwe keeper van AZ. De club uit Alkmaar presenteerde de 26-jarige doelman donderdag. De sluitpost komt transfervrij over van Racing Genk en tekent een contract tot de zomer van 2021. “Ik ben blij verrast dat AZ bij mij is uitgekomen”, aldus Bizot.

Bizot doorliep de jeugdopleiding van Ajax en deed ervaring op bij SC Cambuur en FC Groningen. In 2014 maakte hij de overstap naar Genk, waar hij uitgroeide tot eerste keeper. Dit seizoen kwam hij tot 22 competitiewedstrijden. “Wij zochten een nieuwe eerste doelman en Marco voldoet aan alle eigenschappen die wij daarin graag zien”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts op de clubsite. “Hij is in Nederland opgeleid, kan uitstekend meevoetballen, heeft een goede reflex en kan goed voor zijn goal keepen. Al met al een hele hoop eigenschappen waardoor wij voor Marco hebben gekozen.”

“AZ was op zoek naar een Nederlandse keeper. Met mijn buitenlandse ervaring denk ik dat ik een toevoeging kan zijn voor de selectie en de jonge jongens een beetje wegwijs maken", laat Bizot in een eerste reactie weten. "Garanties heb je nooit, maar ik ga m’n uiterste best doen om eerste keeper te worden. Wanneer straks het seizoen begint, ga ik daarmee verder.”