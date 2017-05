De Ligt: ‘Als je zegt dat je al door bent, kan het alleen maar tegenvallen’

Ajax kan donderdagavond een plek in de finale van de Europa League veiligstellen. Het verdedigt in Lyon een 4-1 voorsprong en heeft in de thuiswedstrijd al een reuzenstap gezet richting de eindstrijd in Stockholm. Volgens Matthijs de Ligt zijn de Amsterdammers er echter nog niet en zal het bezoek aan Olympique Lyon een lastig karwei worden.