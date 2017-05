‘De Boer wilde dat positiespel ook spelen, maar Bosz hamert er meer op’

Onder Frank de Boer was Nick Viergever vorig seizoen vooral bankzitter. Maar sinds de komst van Peter Bosz is hij een vaste waarde als centrale verdediger bij Ajax. De verdediger constateert dat Bosz erin geslaagd is om zijn speelwijze in te slijpen bij de Amsterdammers, wat zijn voorganger niet lukte.

“Bosz heeft het positiespel erin gekregen. Zo snel mogelijk het spel klein maken na balverlies. Met zijn allen om de bal heen”, zegt Viergever in gesprek met de Volkskrant. “De Boer wilde dat ook, maar Bosz hamert er meer op. Dat is zijn manier, ook door streng te zijn met de 5-secondenregel. Ik sta erg achter deze manier van voetballen. Vooruit durven verdedigen en zo snel mogelijk druk op de bal.”

Viergever heeft er vertrouwen in dat Ajax de Europa League kan winnen. “Nog twee wedstrijden en we kunnen zomaar met die cup staan. Van Lyon wisten we dat we een kans maakten. We hebben zelfvertrouwen opgedaan in grote wedstrijden. We kunnen omgaan met druk”, stelt de verdediger, die dit seizoen in alle competities tot 42 wedstrijden kwam.