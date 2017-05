‘Ik vind dat de spelers van Manchester United zich daarvoor moeten schamen’

Manchester United heeft een goede uitgangspositie om de finale van de Europa League te bereiken. De ploeg van manager José Mourinho verdedigt donderdag in eigen huis een 1-0 voorsprong tegen Celta de Vigo. Oud-speler Roy Keane is desondanks niet te spreken over het seizoen van the Red Devils.

Eerder dit seizoen won Manchester United al de League Cup, door Southampton te verslaan. “Ze moeten nu ook de Europa League winnen, daar bestaan geen excuses voor”, zegt Keane tegenover ITV. Hij wil bij het winnen van de Europa League dan ook niet spreken van een ‘geslaagd seizoen’. “Zover wil ik niet gaan, nee. Het maakt me niet zoveel uit.”

“Van een club als Manchester United mag je verwachten dat ze de League Cup en de Europa League winnen, als je kijkt welke tegenstanders daarin zijn overgebleven”, vervolgt de 45-jarige oud-middenvelder zijn verhaal. “Mourinho komt telkens met excuses de laatste maanden. Je staat nu zesde in de Premier League, met negentien punten achterstand op Chelsea. Ik vind dat de spelers en de manager zich daarvoor moeten schamen.”