‘Fantastisch dat Ajax de finale kan halen met een ’koopjeselftal‘’

Bryan Roy won zelf in 1992 met Ajax de UEFA Cup, een prestatie die het huidige Ajax kan evenaren. De Amsterdammers staan namelijk op de rand van de finale. Bij een goed resultaat tegen Olympique Lyon donderdagavond treedt Ajax op 24 mei aan in Stockholm tegen Manchester United of Celta de Vigo. Roy vindt het knap hoe ver de ploeg van Peter Bosz is gekomen, met een elftal dat naar verhouding weinig geld heeft gekost.

"Voor het Nederlands voetbal - en vooral voor Ajax - is het fantastisch dat ze met zo'n goedkoop elftal in de halve finale van de Europa League staan", zegt Roy in gesprek met Nusport. Ajax legde miljoenen neer voor Davinson Sánchez, Hakim Ziyech en David Neres, maar die bedragen zijn een schijntje van wat er in het buitenland voor grote namen betaald wordt. "Ajax levert nog steeds heel goed werk in de jeugdopleiding", aldus Roy. "Dat resulteert erin dat de club nu een 'koopjeselftal' heeft met spelers waarvan het merendeel uit de jeugd komt en dus niet heel veel geld heeft gekost.”

Ajax heeft een uitstekende uitgangspositie na de riante 4-1 overwinning van vorige week woensdag. Roy is van mening dat Ajax de voorsprong niet moet verdedigen in Lyon, maar juist op zoek moet gaan naar de overwinning. "Ajax moet Lyon gelijk vastzetten en niet gaan inzakken en achter de bal aan gaan rennen. Ze moeten het spel van Lyon ontregelen en in balbezit volledig hun eigen spel spelen. Als ze Lyon niet laten voetballen, is Ajax te goed om verrast te worden.”