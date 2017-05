Schalke bevestigt vertrek Huntelaar: ‘We gaan hem een waardig afscheid geven’

Klaas-Jan Huntelaar wordt zondag uitgezwaaid door de fans van Schalke 04. Dat zijn aflopende contract in Gelsenkirchen was voor de spits al langer geen geheim meer, maar nu is het nieuws ook bevestigd door technisch directeur Christian Heidel. Komende zondag zal de Nederlandse spits voor het laatst het shirt van Schalke dragen in de Veltins Arena.

Huntelaar mag zich dit seizoen geen vaste basisspeler meer noemen en een terugkeer naar Ajax lijkt in de lucht te hangen. Over zijn nabije sportieve toekomst liet Huntelaar de afgelopen maanden niet veel los, al gaf hij aan niet onwelwillend tegenover een tweede termijn in Amsterdam te staan.

Huntelaar maakte in 2010 de overstap van AC Milan naar Schalke 04 en groeide uit tot steunpilaar. "We gaan hem een waardig afscheid geven. Klaas-Jan was ongelofelijk belangrijk voor ons in de afgelopen jaren", aldus Heidel donderdag op de persconferentie in aanloop naar het laatste thuisduel van het seizoen tegen Hamburger SV. Ook Dennis Aogo, Sascha Riether, Phil Neumann, Timon Wellenreuther en Holger Badstuber vertrekken bij Schalke.