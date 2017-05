Twaalfduizend Feyenoord-fans kunnen kampioenswedstrijd volgen in Ahoy

Feyenoord-supporters die geen kaartje hebben voor de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo, kunnen het duel zondag volgen in Ahoy. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft in de Rotterdamse gemeenteraad bekendgemaakt dat er twaalfduizend supporters in de evenementenhal naar de wedstrijd kunnen kijken.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles kan op diverse plekken in de stad op grote schermen bekeken worden. Onder meer op het Stadhuisplein, de Binnenrotte en in de Oude Haven kunnen supporters terecht die tijdig een kaartje hebben aangeschaft. Al deze evenementen waren namelijk binnen no-time uitverkocht. Met de kaartverkoop wil de gemeente Rotterdam de kans op ongeregeldheden minimaal houden.

Om die reden geldt er ook een gedeeltelijk alcoholverbod in het centrum van Rotterdam, komende zondag. Supermarkten en andere winkels mogen volgens het Algemeen Dagblad geen alcohol verkopen. “We gaan voor een onvergetelijk voetbalfeest, in de Kuip en in de stad”, aldus een woordvoerder van de gemeente tegenover de krant. Supporters zonder kaart voor de wedstrijd of een van de andere evenementen wordt afgeraden naar Rotterdam te reizen.