Klaassen: ‘Misschien wel de meest bizarre wedstrijd die ik ooit heb gespeeld’

Davy Klaassen maakte ruim vijf jaar geleden zijn debuut voor Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon. Donderdagavond keert hij als aanvoerder terug in Lyon, op weg naar de finale van de Europa League. Op de clubwebsite kijkt Klaassen terug op zijn debuut, de afgang tegen FK Rostov eerder dit seizoen en het huidige seizoen in Europa.

In de voorrondes van de Champions League ging Ajax aan het begin van het seizoen kansloos met 4-1 ten onder op Russische grond tegen Rostov. “Ik kan nauwelijks beseffen dat deze wedstrijd nog dit seizoen is geweest”, aldus Klaassen. “Wat een ongelooflijk verschil tussen toen en nu. We hadden vooraf echt het gevoel dat we bij Rostov zouden gaan winnen. Ook omdat we thuis zoveel kansen hadden gekregen. Maar in Rusland hadden we het heel lastig. De uitschakeling en vooral de manier waarop deed heel veel pijn, ook al heeft Rostov het daarna verschillende ploegen in de Champions League heel lastig gemaakt. Het is dus geen verkeerde ploeg.”

Onder trainer Peter Bosz ontwikkelde Ajax zich als team en speelt het met name in de tweede seizoenshelft erg sterk. Met name in de Amsterdam ArenA is het vaak genieten van wat de ploeg op de mat legt. FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon werden op eigen veld van de mat gespeeld. “Op dit moment had ik nooit kunnen vermoeden dat we nu zo dicht bij de finale van de Europa League zouden zijn. Maar beter zo dan andersom. Dat je aan het begin van het seizoen de pannen van het dak speelt en aan het einde helemaal niets meer klaarspeelt.”

Dat Ajax in de halve finale staat mag overigens een klein wonder heten. In de return tegen Schalke 04 leek de Eredivisionist dood en begraven, toen Nick Viergever en Amin Younes voor bevrijdende treffers zorgden. “Schalke-uit is misschien wel de meest bizarre wedstrijd die ik ooit heb gespeeld. En misschien ook wel de speciaalste, omdat het goed afliep. Gewoon bizar. Van een 2-0-overwinning in Amsterdam naar 3-0 achter en het dan toch nog omdraaien. Iedereen die er namens Ajax was, zal de wedstrijd niet snel meer vergeten. Niet zozeer vanwege ons spel, we hebben veel betere wedstrijden gespeeld, maar omdat alles er inzat.”