Jonge Ajacied wacht op kans: ‘Ik wil een basisplaats veroveren’

Frenkie de Jong mocht dit seizoen al enkele keren invallen in het eerste elftal van Ajax. De negentienjarige middenvelder acht zichzelf klaar voor een basisplaats en hoopt volgend seizoen door te breken bij de Amsterdammers. De Jong denkt dat er komende zomer enkele concurrenten zullen vertrekken.

De middenvelder speelde dit seizoen 31 wedstrijden in de Jupiler League voor Jong Ajax. “Ik heb het gevoel dat ik klaar ben voor het eerste elftal. Ik heb bij Jong Ajax laten zien wat ik kan en ik ben fysiek sterker geworden”, zegt De Jong in gesprek met het Brabants Dagblad. “Jongens die jonger zijn dan ik, zijn dit seizoen al doorgebroken.”

“Maar niet op het middenveld; dat staat al een tijdje goed en daar heb ik nu nog een paar heel ervaren jongens voor me in de rangorde”, vervolgt de jonge Ajacied. Hij denkt dat er komende zomer enkele spelers zullen vertrekken bij Ajax. “Er is denk ik een gerede kans dat bepaalde spelers weg zullen gaan. Ik wil de strijd wel aangaan. Ergens volgend seizoen wil ik een basisplaats veroveren.”