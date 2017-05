Weerzien voor Higuaín in CL-finale: ‘Ga ‘Pipa’ geen cadeautjes uitdelen’

Ondanks een 2-1 nederlaag tegen Atlético bereikte Real Madrid woensdag de finale van de Champions League. In die eindstrijd ontmoet de Koninklijke een oude bekende: Gonzalo Higuaín, momenteel actief bij Juventus. Sergio Ramos heeft nog steeds een uitstekende band met de Argentijn, maar is niet van plan om cadeautjes uit te delen aan zijn vriend.

“Hij is een goede vriend en we hadden een hele goed band toen hij hier speelde. Maar ik ga geen cadeautjes uitdelen aan Pipa op het veld”, zegt Ramos in gesprek met BeIN Sports. Atlético stond woensdag al snel op een 2-0 voorsprong. “Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou worden. Ik ben trots op het team. Toen het even moeilijk werd, hebben we karakter laten zien en zijn we op zoek gegaan naar een doelpunt.”

“We zijn geen moment angstig geweest”, haakt Marcelo daarop in. “Wij zijn Madrid. We vechten voor alles en hebben altijd respect voor de tegenstander. In het begin hebben we twee doelpunten moeten toestaan, maar de rest van de wedstrijd zijn we de betere ploeg geweest. We wisten dat het moeilijk werd, maar we wisten ook dat we in het voordeel waren.”

Een prachtige actie van Karim Benzema stelde Isco in staat om te scoren. “Benzema? Ik heb geen idee hoe hij dat deed. Voetbal gaat niet alleen over scoren, ik ben blij met zijn spel”, zegt trainer Zinedine Zidane. “We zijn blij dat we opnieuw de finale hebben gehaald. Het is verdiend, daar mag geen misverstand over bestaan. We hebben nu even de tijd om ons voor te bereiden op de finale.”