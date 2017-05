‘Hij vraagt het al de hele week: ’Pap, gaan we maandag naar de Coolsingel?‘’

Na 4,5 jaar in het shirt van Feyenoord is Ruben Schaken supporter geworden van de Rotterdamse club. De aanvaller van ADO Den Haag heeft er dan ook alle vertrouwen in dat zijn oude club het kampioenschap komende zondag gaat binnenhalen. In dat geval is Schaken met zijn zoontje op de Coolsingel te vinden.

Kirayno Schaken speelt namelijk bij Feyenoord en is fan van de Rotterdammers. Zijn broertje Jerayno is speler van Ajax en juicht voor de Amsterdammers. “Ajax wint van Willem II, maar Feyenoord doet datzelfde tegen Heracles. We gaan naar de Coolsingel”, zegt Schaken tegenover het Algemeen Dagblad. “Kirayno vraagt het al de hele week: Pap, gaan we maandag naar de Coolsingel?”

“Zelf is het me als Feyenoorder helaas vier jaar niet gelukt. Mooi om er als supporter wél te staan. Helemaal voor mijn zoontje”, vervolgt de aanvaller van ADO Den Haag. Als Feyenoord de titel misloopt, betekent dat overigens niet dat hij met zijn andere zoontje naar de huldiging in Amsterdam gaat. “Ik vind Ajax een prachtige club, maar ik ben Feyenoorder. Hoe spijtig ook voor Jerayno; Ajax toejuichen gaat me toch te ver.”