‘Je voelt dat iedereen zó graag wil, dat de mensen je naar voren schreeuwen’

Tegen Excelsior kreeg Feyenoord een fikse tegenvaller te verwerken. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst ging in Kralingen met 3-0 onderuit en zag een kampioensfeest daardoor in ieder geval tijdelijk in rook op gaan. Komende zondag krijgen de Rotterdammers een nieuwe kans, in eigen huis tegen Heracles Almelo.

Van Bronckhorst is nog altijd vol vertrouwen en denkt dat er speciale krachten los zullen komen in De Kuip. “Je voelt dat iedereen zó graag wil, dat de mensen je letterlijk naar voren schreeuwen”, stelt de oefenmeester in gesprek met het Algemeen Dagblad. “We moeten de teleurstelling die we allemaal voelden omzetten in iets positiefs. We spelen thuis en Feyenoord is thuis gewoon heel erg sterk. En we hebben dit seizoen altijd geweldig gereageerd na een tegenslag. We hebben alles gewoon nog in eigen hand.”

Feyenoord het dit seizoen vaker ‘de knop om moet zetten’, zo constateert Van Bronckhorst. “Dat noem ik focus”, stelt de trainer van de Rotterdammers. “Ik zie dat ook terug in andere dingen. In hoe we ons voorbereiden op een wedstrijd. In hoe iemand bij een tactische bespreking zit. In hoe we reageren na tegenslag. En ik zag altijd een team, ook na een dieptepunt. Zelfs als er nare dingen gebeurden in de privésfeer, lieten we dit seizoen zien dat we elkaar steunden als familie.”