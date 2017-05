‘Als Feyenoord tegen ons geen kampioen wordt, is dat hun eigen schuld’

Heracles Almelo gaat zondag op bezoek bij Feyenoord en kan de koploper van de Eredivisie eventueel het kampioenschap afsnoepen. Trainer John Stegeman verzekert dat het geen snoepreisje wordt voor de Tukkers, want zij hebben nog een punt nodig om zeker te zijn van play-offs voor Europees voetbal.

Stegeman geeft in een interview met de NOS aan dat hij en zijn spelers zich voor ‘alle aandacht’ proberen af te sluiten, al erkent hij wel dat het een ‘bijzondere wedstrijd’ is: “Ik hoop dat ze er op een goede manier mee omgaan en geen last hebben van spanning, zodat we met z'n allen gas kunnen geven.”

Stegeman zegt ‘veel zin’ te hebben in het duel en acht Feyenoord ‘niet onverslaanbaar’: “En met alle respect: als Feyenoord geen kampioen wordt tegen ons, dan moeten ze dat vooral bij zichzelf zoeken”, besluit de veertigjarige oud-aanvaller. Feyenoord won overigens twaalf van de zestien thuiswedstrijden tegen Heracles in de Eredivisie en kwam in de helft van deze ontmoetingen minstens vijf keer tot scoren.