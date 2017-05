‘Di Maria sluist met medeweten PSG miljoenen weg naar belastingparadijs’

Ángel di Maria zou voor miljoenen de belasting hebben ontdoken, zo melden NRC Handelsblad en het Franse Mediapart. Volgens de Nederlandse krant heeft de Argentijn via een Nederlands bedrijf 5,1 miljoen euro naar Panama gesluisd om te ontkomen aan de belasting. Zijn club Paris Saint-Germain zou op de hoogte zijn en profiteert van de belastingontduiking van Di Maria.

De Argentijnse aanvaller zou via een Nederlands bedrijf miljoenen weggesluisd hebben naar Panama. Het is niet de eerste keer dat Di Maria verdacht wordt van belastingontduiking. Onlangs bekende hij in 2012 en 2013, toen hij bij Real Madrid, geld buiten het zicht van de fiscus te hebben gehouden. In Frankrijk loopt momenteel een justitieel onderzoek naar de financiën van Di Maria. Overigens ontkent het Nederlandse bedrijf tegenover ANP iedere betrokkenheid.

Volgens Mediapart zal de Franse justitie ook op de rol van PSG gaan stuiten. Les Parisiens zouden in 2015 een deal hebben gesloten met een bedrijf dat de portretrechten van Di Maria beheert, dat gevestigd is in Panama. De club heeft inmiddels ook al een fors bedrag ontvangen van dat bedrijf.