PSV grijpt overal naast: ‘Ik ben absoluut medeverantwoordelijk’

PSV kan terugkijken op een mislukt seizoen, want de club eindigt als derde in de competitie en werd verder in de Champions League en KNVB-Beker voortijdig uitgeschakeld. Technisch manager Marcel Brands kijkt in de spiegel, al kan hij nog niet vertellen wat hij achteraf anders zou hebben gedaan.

“Misschien had ik na het zoveelste gelijkspel intern meer kunnen doen, maar het was steeds net niet in plaats van dat we in een stevige crisis belandden. Wel blijf ik erbij dat we na de winterstop beter gepresteerd hebben”, laat de bestuurder optekenen in het Eindhovens Dagblad. PSV speelde dit seizoen in competitieverband tien keer gelijk; slechts drie ploegen eindigden dit seizoen een duel vaker met een remise.

Brands erkent dat er geëvalueerd is en dat er inderdaad ‘niets’ is om tevreden over te zijn: “Dat lijkt me heel duidelijk en ik ben daarvoor absoluut medeverantwoordelijk. Natuurlijk had ik dingen anders kunnen doen en misschien ook moeten doen. Maar dat blijft met de wijsheid van achteraf altijd makkelijk oordelen”, aldus Brands. PSV sluit het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.