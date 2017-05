Zidane evenaart record uit 1965: ‘Die club zit nog altijd in mijn hart’

Zinédine Zidane is de tweede Franse trainer aller tijden en de eerste sinds Helenio Herrera in 1965 die twee Europese finales achter elkaar speelt. De oud-middenvelder gidste Real Madrid woensdagavond ten koste van Atlético Madrid naar de eindstrijd van de Champions League en daarin komt hij tegenover Juventus te staan.

Zizou zei na afloop voor de camera van Mediaset dat hij nog altijd warme gevoelens koestert voor de club uit Turijn: “Ik ben een man en een betere speler geworden bij Juventus. Het is een geweldig club. Het wordt bijzonder om tegen hen in de finale te staan, want Juventus zit nog altijd in mijn hart”, sprak de oefenmeester.

“Real is zeker niet de favoriet, want het is heel moeilijk om te scoren tegen dit Juventus. Bovendien is hun defensie niet hun enige kracht, want voorin beschikken ze ook over geweldige spelers. Ik heb echter ook een team vol goede spelers tot mijn beschikking en alles wat we bereikt hebben, komt dankzij hen”, aldus Zidane.