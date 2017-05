‘Feyenoord richt pijlen op jonge middenvelder van FC Utrecht’

Feyenoord heeft zijn zinnen gezet op de komst van Sofyan Amrabat, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De Rotterdammers weten echter wel dat ze de nodige concurrentie ondervinden. Onder meer Watford zou ook geïnteresseerd zijn in de twintigjarige middenvelder van FC Utrecht.

Amrabat heeft in Domstad nog een contract tot 2018, terwijl FC Utrecht een optie heeft om die verbintenis met één jaar te verlengen. Beide partijen onderhandelen al een tijdje over een nieuw contract, maar van een akkoord is voorlopig nog geen sprake. De middenvelder is dit seizoen definitief doorgebroken in Utrecht en speelde tot dusver dertig wedstrijden in de Eredvisie.

Het jeugdproduct van de Utrechters zou nu dus de stap naar Feyenoord kunnen maken. Volgens de krant is Amrabat één van de versterkingen die komende zomer naar Rotterdam moeten verhuizen. Tonny Vilhena verlengde onlangs zijn contract bij Feyenoord, terwijl Marko Vejinovic en Simon Gustafson verhuurd zouden mogen worden.