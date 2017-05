Real Madrid plaatst zich na minimale nederlaag voor finale

Juventus staat op zaterdag 3 juni in de finale van de Champions League tegenover Real Madrid. De Koninklijke stond door een 3-0 zege al met één been in de eindstrijd en stelde de finaleplaats woensdagavond veilig tegen Atlético Madrid. Los Colchoneros wonnen met 2-1, maar dat was dus voor hen dus niet voldoende.

Atlético speelde zijn laatste Europese wedstrijd in het Vicente Calderón en zette het stadion al snel in vuur en vlam, want binnen zestien minuten stond het 2-0. Saúl Níguez kopte raak uit een hoekschop van Koke en Antoine Griezmann benutte een strafschop nadat Raphaël Varane een overtreding had begaan op Fernando Torres. Er had al eerder gescoord kunnen worden, maar Keylor Navas en Jan Oblak hadden reddingen in huis op inzetten van respectievelijk Koke en Casemiro. Real incasseerde daarna dus in een mum van tijd twee doelpunten en had ook daarna moeite om in de wedstrijd te komen.

GOAL Isco Alarcón. ASSIST Karim Benzema! Wat een geweldige actie van de Fransman🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 10 mei 2017

Na het eerste kwart ging het tempo liggen, maar dat betekende niet dat er weinig te beleven viel. Beide partijen begingen immers een aantal stevige overtredingen en scheidsrechter Çuneyt Çakir zag zich genoodzaakt om in de bij vlagen verhitte eerste helft vijf gele kaarten te geven. Real kwam lange tijd niet verder dan een flauw schot van Isco, maar vier minuten voor rust werd het zowaar 2-1. Isco schoot een rebound binnen nadat Oblak een schot van Toni Kroos had gepakt. De treffer mocht voor een groot deel op het conto van Karim Benzema worden geschreven, die de goal met een prachtige actie had ingeleid.

In de tweede helft nam Real het heft in handen, want men was niet van plan om het zo spannend te laten worden als voor rust. In het eerste kwart van de tweede helft kwam men echter niet verder dan een vrije trap van Cristiano Ronaldo, die uit de doelmond werd gebokst door Oblak. Aan de andere kant had Atlético na 66 minuten kunnen en misschien wel moeten scoren: Yannick Ferreira-Carrasco dwong Navas tot een redding en in de rebound stuitte ook invaller Kévin Gameiro op de doelman uit Costa Rica. Real ontsnapte en kwam nadien eigenlijk nauwelijks meer serieus in de problemen.

Het leek er zelfs even op dat Real twintig minuten voor tijd op gelijke hoogte zou komen met de stadsgenoot, maar Ronaldo werd teruggefloten vanwege buitenspel. In het vervolg kreeg eigenlijk alleen Atlético nog maar een goede kans om te scoren: Gameiro slaagde er niet in om de bal na een lage voorzet van Ángel Correa binnen te glijden. Real trok de minimale nederlaag over de streep en mag nu proberen om voor de twaalfde keer in de geschiedenis de Champions League casu quo Europacup I in de wacht te slepen.