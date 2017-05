Arsenal houdt hoop op top vier na weergaloos doelpunt van Sánchez

Dankzij een 0-2 overwinning op bezoek bij Southampton mag Arsenal nog altijd hopen op de Champions League. The Gunners hadden het niet gemakkelijk tegen de middenmoter, maar trokken onder meer dankzij een prachtige treffer van Alexis Sánchez aan het langste eind. De vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League, gloort weer.

Voor Arsenal was een bezoek aan Southampton de laatste jaren geen garantie op succes. Van de voorgaande vijf competitiewedstrijden in het St. Mary’s Stadium wonnen the Gunners er geen een. In 2003 werd er voor het laatst gewonnen in Southampton, maar dat heeft er ook mee te maken dat the Saints een tijdje niet in de Premier League acteerden. Ook tijdens dit bezoek had Arsenal het niet gemakkelijk. Het spel golfde in de eerste helft redelijk op en neer, maar tot echt grote kans leidde dat niet.

Aaron Ramsey schoot na een kwartier spelen vanuit kansrijke positie naast. De supporters in het St. Mary’s Stadium moesten vervolgens tot de dertigste minuut wachten totdat de volgende mogelijkheid te bewonderen was. Manolo Gabbiadini stuitte van dichtbij op Arsenal-doelman Petr Cech. Diezelfde Cech moest enkele minuten later reddend optreden na een fraai afstandsschot van Nathan Redmond. Beide ploegen waren echter in de laatste fase te slordig om tot echt grote kansen te komen.

Na rust was dit nauwelijks anders, totdat Alexis Sánchez de wedstrijd na een uur spelen openbrak. De Chileen ontving de bal in het strafschopgebied, stuurde met één beweging Maya Yoshida en Jack Stephens het bos in en rondde vervolgens beheerst af. Arsenal werd na de openingstreffer sterker, wat resulteerde in twee gevaarlijke voorzetten van Héctor Bellerín en een schietkans voor Granit Xhaka, die Southampton-doelman Fraser Forster gekeerd werd. De bezoekers maakten het echter niet af, waardoor Southampton in leven bleef. Er ontstonden nog enkele hachelijke momenten voor de neus van Cech, maar uitgespeelde kansen kreeg de thuisploeg niet meer.

Acht minuten voor tijd gooide invaller Olivier Giroud de wedstrijd op slot. Een voorzet van Sánchez werd door Ramsey teruggelegd, waarna de Fransman de eindstand met een krachtige kopbal op 0-2 bepaalde. Door de driepunter is de ploeg van manager Arsène Wenger nummer vier Manchester City tot op drie punten genaderd. Liverpool heeft nog een voorsprong van vier punten op the Gunners, maar speelde wel een wedstrijd meer. Voor Arsenal staan er nog drie wedstrijden op het programma in de Premier League: een bezoek aan Stoke City en twee thuiswedstrijden tegen Sunderland en Everton.