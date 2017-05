‘Mourinho corrigeert Van Gaal en haalt doelpuntenmaker terug’

“We hebben een paar spelers die geen beste relatie hebben met het doel. Het zijn goede en creatieve spelers, maar geen echte afmakers. Ik zal je één voorbeeld geven: op de manier waarop we op Old Trafford domineren en aanwezig zijn in de vijandelijke zestien, denk ik dat Chicharito er makkelijk twintig had kunnen maken.” José Mourinho liet zich in april lovend uit over Javier Hernández en stelde dat hij de aanvaller dit seizoen erg goed had kunnen gebruiken bij Manchester United.

De manager van the Mancunians wil die woorden nu kracht bij zetten, want boulevardkrant the Sun weet dat hij Hernández wil terughalen. De Portugees zou de directie inmiddels hebben laten weten dat de 88-voudig international van Mexico nooit verkocht had mogen worden door voorganger Louis van Gaal.

De 28-jarige Hernández is niet de enige aanvaller die op de verlanglijst van Mourinho staat, want de trainer denkt ook nog aan Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Álvaro Morata (Real Madrid) en Romelu Lukaku (Everton). Hernández maakte dit seizoen overigens tien competitiedoelpunten voor Bayer Leverkusen.