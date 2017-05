Gerbrands getipt bij KNVB: ‘Hij is de man die het zou moeten doen’

Als het aan Jan Smit ligt, gaat Toon Gebrands aan de slag bij de KNVB. Volgens de scheidend voorzitter van Heracles Almelo heeft de voetbalbond een ‘sterke leider’ nodig en hij denkt dat de algemeen directeur van PSV de man is om de crisis te bezweren. Smit ziet momenteel van alles misgaan bij de KNVB.

“Wie moet ik nu aanspreken wanneer ik vind dat het gisteren op publicitair gebied helemaal mis is gegaan, op alle fronten? Er zit een enorme PR-afdeling daar, maar ik kan niemand aanspreken want eigenlijk is niemand de baas bij de KNVB. Als er in een bedrijf of in de politiek niemand de baas is”, zegt Smit tegenover Voetbal International. “Voor het Nederlandse voetbal is dit heel slecht.”

Smit is niet te spreken over commercieel directeur Jean Paul Decossaux, die momenteel met Hans van Breukelen de leiding heeft bij de KNVB. “Als de commerciële man gaat roepen dat hij geen verstand van voetbal heeft, maak je het jezelf heel moeilijk”, stelt Smit, die Toon Gerbrands geschikt vindt voor een functie bij de KNVB. “Hij is de man die het zou moeten doen.”