Chelsea ging voor stopper van Heerenveen: ‘Het was een charmeoffensief’

Wout Faes speelde in de jeugdopleiding van Lierse SK en kwam in die periode in de belangstelling te staan van clubs als Chelsea en Manchester United. De centrale verdediger, die momenteel op huurbasis voor sc Heerenveen speelt, koos echter voor Anderlecht, maar hij bevestigt wel dat de buitenlandse interesse serieus was.

Chelsea wilde hem in 2013 hebben en stuurde op de zestiende verjaardag van Faes een shirt met handtekening van David Luiz op. “Dat was een charmeoffensief om mij naar daar te lokken. Dankzij mijn entourage heb ik die ballon snel kunnen doorprikken”, vertelt de international van België Onder-19 in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

“Natuurlijk is het niet makkelijk om nee te zeggen tegen Chelsea, maar ik wilde meer zijn dan een een nummertje op een kastje. Die club kan elke speler ter wereld kopen. Wat als ze op een dag zeggen: sorry, we zien het niet meer in jou zitten? (...) Ik wil eerst bij Anderlecht slagen en binnen een aantal jaar mag Chelsea mij nog altijd komen halen”, aldus Faes.

Faes moet zijn debuut voor Anderlecht nog maken, maar heeft in dienst van Heerenveen al wel zes wedstrijden achter zijn naam staan. Hij zei eind april overigens ook al dat hij ondanks zijn verhuurperiode in Friesland nog altijd van plan is om te slagen in Brussel: “Als ik volgend seizoen bij Anderlecht geen basisplaats kan veroveren en bij Heerenveen spelers vertrekken, zou ik wel weer naar Heerenveen terug willen keren. Maar natuurlijk hoop ik bij Anderlecht te slagen. Ik wil bewijzen dat ik het niveau aankan”, zei hij.