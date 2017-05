‘Het is jammer dat hij zijn contract bij Chelsea misschien niet verlengt’

Dominic Solanke speelde in het seizoen 2015/16 op huurbasis voor Vitesse en maakte zeven doelpunten in de Eredivisie, maar in het huidige voetbaljaar komt de aanvaller nauwelijks aan serieuze speelminuten toe. Hij werkt zijn duels af bij de beloften van Chelsea en op een kans in het eerste hoeft hij voorlopig niet te rekenen.

Solanke wordt dan ook in verband gebracht met een transfer en onder meer Liverpool en Arsenal zouden interesse hebben, maar de belangstelling van Celtic lijkt het meest concreet te zijn. Brendan Rodgers geeft in een interview met de Daily Mirror toe dat hij de negentienjarige Solanke ‘goed kent’: “Toen hij acht jaar was, heb ik hem naar Chelsea gehaald”, aldus de voormalige trainer van de Chelsea-reserves.

“Ik ben blij met de carrière die hij tot dusver heeft beleefd, want hij is een fantastisch talent. Maar meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen, want ik ken Dominic alleen van toen. Het is jammer dat hij zijn contract bij Chelsea misschien niet gaat verlengen, want het is een geweldige club, maar misschien ziet hij zijn toekomst elders”, aldus Rodgers. Solanke speelde tot dusverre één wedstrijd in het eerste van Chelsea.