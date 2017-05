Bosz reageert op geruchtenstroom: ‘Nee, ik merk niets aan hem’

Ajax staat met één been in de finale van de Europa League, want na de eerste ontmoeting met Olympique Lyon stapte men na een 4-1 zege van het veld. Die puike prestatie werd breed uitgemeten in de internationale pers en diverse spelers werden ook weer in verband gebracht met diverse grootmachten uit het buitenland.

In navolging van Barcelona zouden onder meer Bayern München en Chelsea bijvoorbeeld interesse hebben getoond in Davinson Sánchez, maar de verdediger laat zich niet van zijn stuk brengen door die geruchten. “Nee, ik merk niets aan hem, hij is nog steeds de winnaar die hij altijd is”, zei trainer Peter Bosz woensdagavond op de persconferentie, alwaar hij geciteerd werd door Voetbal International.

Bekijk hier de heenwedstrijd van Ajax tegen Lyon.



“Dat verandert niet. De grootste verandering dit seizoen voor hem is dat we hem van achteruit wilden laten opbouwen. Daar zijn we druk mee bezig geweest, dat we hem willen laten indribbelen en inpassen”, aldus Bosz, die uitgaat van een goed resultaat in Lyon. “We gaan voor zelf doelpunten maken én geen doelpunten tegen krijgen. Daar kunnen we met ons spel geen keuze in maken”, ging de coach verder.

“We hebben een jonge ploeg, maar dit is al ons achttiende Europese duel dit seizoen. Dus we hebben ook ervaring. We zullen moeten leren om ook bij uitduels met veel fanatieke fans zoals bij Schalke 04 zo snel mogelijk ons eigen spel te kunnen gaan spelen. Natuurlijk zit er verschil in als je voor 50.000 eigen fans speelt of voor 60.000 man die tegen je zijn. Maar dat mag geen verschil maken. We moeten zo snel mogelijk aan voetballen komen en ons eigen spel spelen”, aldus Bosz tijdens de persbijeenkomst.