‘Ik voel mij op mijn gemak bij Arsenal, ik ben hier gelukkig’

Mesut Özil wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek, maar de aanvallende middenvelder lijkt niet zoveel om de geruchten te geven. De linkspoot impliceert in gesprek met Sky Sports dat hij zijn toekomst bij Arsenal ziet.

“Arsenal hoort bij de beste clubs ter wereld en Londen is een geweldige stad om te wonen. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik voel mij op mijn gemak hier. Ik ben gelukkig”, aldus de 84-voudig international van Duitsland, die bij Arsenal nog tot de zomer van 2018 onder contract staat.

“Ik ga in de zomer met de club praten, maar nu gaat het belang van Arsenal voor het belang van iedere speler en dat respecteer ik. Dus ik ga na het seizoen praten en dan zullen we wel een beslissing nemen”, aldus Özil, die dit seizoen elf keer scoorde in 39 officiële wedstrijden.